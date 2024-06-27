Эксперты Минздрава оценили готовность тюменской медицины к дальнейшему развитию транспотологии

Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье и делегация специалистов НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова посетили медицинские учреждения Тюменской области с целью аудита соблюдения методических рекомендаций и поддержки развития направления оказания трансплантационной помощи.

Также в ходе рабочего визита состоялось рабочее совещание с директором Департамента здравоохранения Тюменской области Наталье Логиновой, руководителями больниц и главными внештатными специалистами. "Встреча с нашими коллегами в Тюмени в таком расширенном составе, включая руководителей департамента здравоохранения Тюменской области, показала готовность к дальнейшему развитию направления здесь. Обсуждались соответствующие вопросы применяемых технологий, отбора пациентов, их ведения до трансплантации и после", — прокомментировал директор НМИЦ ТИО имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье.

В центре трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1 выполняются операции по трансплантации почки, печени и сердца. Введены в практику подходы к иммунологическому мониторингу. Специалисты регулярно дистанционно консультируются с коллегами из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов, сообщили в региональном депздраве.