Общественная палата Тобольска обсудила проект площади Почета и другие вопросы

В администрации Тобольска состоялось заседание Общественной палаты, на котором первый замглавы города Яна Зубова подробно рассказала о проекте создания площади Почетных граждан возле здания городской думы.

Особое внимание Зубова уделила барельефу, посвященному истории Тобольска и Тобольского района: "На протяжении нескольких месяцев рабочая группа очень тщательно и скрупулезно разрабатывала концепцию площади Почета. И сейчас воплощает этот проект в жизнь. Мы будем рады предложениям и поддержке с вашей стороны."

Председатель Общественной палаты Тобольска Станислав Козлов доложил об исключении двух членов палаты в соответствии с утвержденным положением. Единогласно утвердили новых кандидатов. Надежда Еговцева, заместитель председателя Общественной палаты, рассказала о формировании молодежной политики с учетом общероссийской повестки. За 2023-2024 год численность детей в системе дополнительного образования и волонтеров Тобольска возросла. На данный момент важно решить вопрос с оттоком активной молодежи в крупные города.