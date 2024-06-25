На тюменской площадке "Утра" распакуют идеального ИТ-специалиста

Образовательная площадка по информационным и цифровым технологиям организована Тюменской областью и является частью программы форума уральской молодежи "Утро", который проходит с 22 по 28 июня в Екатеринбурге. Участие в работе площадки принимают более 170 человек со всего Уральского федерального округа.

Панельная дискуссия "Кому на Урале жить хорошо?" 23 июня открыла череду мероприятий, которые будут посвящены раскрытию качеств идеального ИТ-специалиста. Во время и после дискуссии с экспертами каждый желающий смог получить подробные ответы на свои вопросы.

Участники образовательной ИТ-площадки форума "УТРО" на протяжении недели будут проходить мероприятия, постепенно открывая новые компетенции и качества, необходимые для успешного создания эффективного ИТ-решения. Защита итоговых проектов состоится на демо-дне 28 июня.