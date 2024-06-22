Как ухаживать за томатами, рассказала эксперт

Агроном филала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Криштафук Надежда, рассказала о пасынковании.

Пасынкование, это такой процесс, при котором удаляются лишние побеги, которые образуются в пазухах почти каждого листа, и затягивают созревание плодов томата. Проводят на растениях открытого грунта и в теплицах, сообщает АиФ-Тюмень.

"Пасынки необходимо убирать раз в неделю в течение всего лета. Если вовремя их не удалить, то со временем они отрастут и окрепнут, получить урожай с них не получится, в связи с коротким вегетационным периодом. Основные отличия пасынка заключаются в том, что даже на небольшом боковом отростке (пасынке) есть листья, тогда как на цветочной кисти наблюдаются зачатки цветков; цветочная кисть развивается не от оси листа, а начинает свой рост от стебля, - говорит эксперт. - Пасынок лучше обрезать секатором или ножницами, оставив небольшой пенечек в 2-3 сантиметра. Это нужно для того, чтобы на занятом пеньком месте в дальнейшем не сформировался новый пасынок, а если он и появится, то спустя длительное время. В тех местах, где пасынки были выломаны вручную, они образуются снова".