Спортивные цели семьи Косенко из Тобольска

Семья Косенко совсем недавно в Сочи выступила на Всероссийских "Играх ГТО". Глава семьи Илья вошел в четверку сильнейших в категории "Любители". Его жена Рахат замкнула десятку сильнейших участниц в своей категории.

Спорт сопровождает чету всю жизнь. Илья и Рахат всегда найдут место и время для тренировок. В командировке, отпуске, дома... Большой спортивный опыт помогает самостоятельно составлять план тренировок, курирует этот процесс глава семьи. Например, если поблизости нет спортзала, у пары всегда с собой инвентарь – скакалки, гантели и даже гири!

- Именно профессиональным спортом - кроссфитом и функциональным многоборьем, я занимаюсь девять лет. До этого – только как любитель. Не было ни одной недели, чтобы я пропустила тренировки. Даже во время беременности у меня был свой план спортивных активностей, который я соблюдала вплоть до рождения дочери, - вспоминает наша героиня Рахат.

Кстати, ее мама в свои 53 года поднимает штангу весом 100 килограммов! Вместе со своей дочерью занимается кроссфитом и функциональным многоборьем, ведет здоровый и активный образ жизни, проводя свое свободное время в спортзале.

- Именно мама сумела заинтересовать меня этими видами спорта. Я поначалу считала их не совсем женскими. Папа занимался профессиональным футболом. И сейчас каждое утро делает зарядку. Правда, уговорить ходить его в зал мы пока не можем. Но тем не менее! Родной брат мужа – преподаватель по боксу. Кстати, именно он был первым и единственным тренером Ильи, - рассказывает Рахат.

Вполне логично, что у этой спортивной династии — не менее спортивное подрастающее поколение: 12-летний сын Сергей и 4-летняя дочь Ксения.

- Сын явно пошел в отца. Также "горит" боксом, уже имеет третий юношеский разряд. Четвертый год подряд Сережа тренируется под руководством мужа, который, кстати, кандидат в мастера спорта, тренер-преподаватель с 20-летним стажем. Дочь, можно сказать, выросла в спортивном зале – с двухнедельного возраста регулярно с нами на тренировках, привыкла к активному образу жизни. Есть догадки, что Ксюша в будущем тоже захочет уйти в бокс, но в ближайшее время мы планируем отдать ее в секцию по спортивной гимнастике, - делится планами спортивная мама.

В фестивалях "Готов к труду и обороне" семья стала выступать еще в 2020 году. А пока время составлять новые тренировочные планы и готовиться. Буквально на днях Косенко приехали из Екатеринбурга с крупных соревнований про кроссфиту Ural Athletic Challenge. Вся семья болела за Рахат. И она стала 13-й в категории intermediate – для более опытных спортсменов. Отметим, что этот ежегодный турнир, который проходит уже 12 лет, является самым масштабным в стране по количеству участников.

Вот так, с каждым годом улучшая свой результат, поддерживая друг друга, все поколения семьи Косенко идут к поставленным спортивным целям. Следующая из которых — победа на будущих "Играх ГТО".