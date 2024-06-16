Как ухаживать за клубникой, рассказала эксперт

Погубить клубнику могут маленькие жучки-долгоносики, как этого не допустить, поделилась агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Проскурина Анастасия.

Вредители могут перезимовать в отходах стеблей или листьях, оставшихся на участке. Если мусора нет, то долгоносики просто закапываются в почву, зимуют там же, недалеко от поверхности. Жуки откладывают яйца прямо в бутоны и подгрызают плодоножку. В один бутон самка откладывает только одно яйцо. За сезон одна самка откладывает около 50 яиц, значит нанесет вред 50 соцветиям. Спустя несколько дней после яйцекладки, на свет появляются личинки. Они сразу же начинают уничтожают цветок изнутри. Примерно к середине лета гусеницы превращаются во взрослых жучков и процесс размножения повторяется. Молодые жучки, появившиеся в июне-июле грызут уже не цветки, а листья. Новое поколение живет чуть меньше месяца и далее отправляется на зимовку. За сезон рождается всего одно поколение жучков. Поедают вредители растения в самом начале цветения, убивая тем самым урожай.

Во время цветения не рекомендуем использовать инсектициды, безопаснее для

человека биологические препараты, такие как, Фитоверм и Биокилл. А после последнего сбора урожая, можно обработать кусты Фьюри, Таран или Фуфанон-Нова.

Не ждем, пока вредители уничтожат урожай и опрыскиваем, как только обнаружим долгоносиков на кустах цветущей клубники.

Профилактические меры для предотвращения появления долгоносика: не сажаем рядом землянику и малину, перекапываем землю под кустами осенью,

боремся с сорняками, уничтожаем с грядок сухие листья и мусор осенью, поврежденные долгоносиком бутоны собираем и сжигаем, весной в фазе формирования цветков проводим обработку инсектицидами, сообщает АиФ-Тюмень.