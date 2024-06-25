В Тюменской области впервые посеяли чечевицу

Эксперимент на 220 га по выращиванию чечевицы решили поставить три хозяйства в Упоровском и Казанском районах, сообщает департамент АПК.

"Дело для тюменских аграриев новое, пока говорить о результатах хозяйства не спешат. Культура хоть и способна пережить кратковременные заморозки, но чувствительна к продолжительности светового дня, сорнякам и видам почвы. Вместе с тем, отмечается экономический и экспортный потенциал чечевицы на рынке", - отмечают в департаменте.

Из чечевичного зерна производят крупу, муку, кулинарные изделия, готовят супы, котлеты, каши, паштеты, пюре и кисель, зеленую массу можно использовать на корм скоту.