Деревня Новые Юрты 20 июля ждет гостей на свое 280-летие

В рамках районной программы развития русской национальной культуры "Горница" 20 июля на территории деревни Новые Юрты Новопетровского сельского поселения Аромашевского района пройдет юбилей деревни – 280 лет.

Населённый пункт издавна славится красивыми, добротными домами. Это заслуга живущих здесь сельчан – трудолюбивых, мастеровых. Здесь чтят и возрождают старые традиции. Так, специалист сельского Дома культуры Азина Хисаматулина возродила старинный обряд и национальный праздник "Амаль", который проходит весной, а еще готовит лучшие баурсаки и знает секреты приготовления национального блюда "Мамрышки".

В деревне проживает многодетная семья Вагаповых. В семье четверо детей родных и пять приемных. Хозяйка работает фельдшером медпункта, а хозяин - мулла (знаток Корана и религиозных обрядов у мусульман). Семья очень активная и принимает участие во всех мероприятиях. На юбилее своей деревни будут организовывать Чайхану (место для чаепития). На праздник приедут почти все их дети.

Живет в Новых Юртах и рукодельница, которая вяжет крючком национальные тюбетейки и не только. На празднике будет проводить мастер-класс по вязанию крючком.

В течение всего праздничного дня будет организована концертно-поздравительная программа. Глава района Игорь Власов вручит грамоты семьям юбиляров и активным жителям деревни. На сцене выступаят артисты в национальных костюмах. Будут угощать национальными блюдами – бешбармак, баурсаки, чак-чак, плов, зур-бэлиш и многое другое. Гостей планируется более 100 человек.