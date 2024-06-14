Дмитрий Артюхов рассказал, что Ямалу удалось сделать за два года шефства над Волновахой

Сегодня, 14 июня, исполняется ровно два года как Ямало-Ненецкий автономный округ взял шефство над Волновахским районом. За это время регион помог восстановить более 280 объектов, перейти социальной сфере на работу по российским стандартам, а детям – увидеть и узнать Россию

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, для выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, губернатор Дмитрий Артюхов утвердил комплексную программу поддержки Волновахи. Разработаны мастер- и генеральные планы по восстановлению территории. Всего за год Ямал выполнил трехлетнюю программу работ на подшефной территории.

– Важно было как можно скорее вернуть людям крышу над головой, возможность получать медицинскую помощь, детям – учиться и развиваться. Но главной мотивацией нашей команды было то, что мы должны были показать жителям, оказавшимся в сложной ситуации, настоящую Россию. Россию, которая поможет, протянет руку, восстановит. Показать, что Волноваха вернулась домой и в этом доме жизнь будет восстанавливаться решительными темпами. Нам нужно было завоевать доверие жителей, а этого можно добиться не обещаниями, а только поступками, – отметил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Так, за два года полностью восстановлено свыше 200 многоквартирных домов, школы, детсады, школа искусств, профессионально-техническое училище, общежитие, станция переливания крови, Волновахская городская больница, Свято-Духовский храм, Центральный стадион, здание МФЦ и многие другие.

В 2023 году за каждым населенным пунктом Волновахского муниципального округа были закреплены кураторы. Ими стали ямальские главы. Они лично контролируют гуманитарный процесс и взаимодействие учреждений. Удалось систематизировать гуманитарные потоки с Ямала и взять под опеку волновахцев, особенно нуждающихся в заботе. Местные дети регулярно получают подарки к праздникам, а ветераны – ко Дню Победы.

Специалисты из ЯНАО помогают настроить работу учреждений в соответствии с российскими стандартами. На системной основе для помощи волновахским медикам приезжают ямальские врачи. На подшефной территории постоянно работают спецпредставитель губернатора округа, ямальская аварийная бригада, специалисты технического надзора окружной дирекции капитального строительства и ямальского фонда жилищного строительства.

– Ямал стал одним из первых регионов-шефов, который занялся не только восстановлением разрушенной инфраструктуры в новых регионах страны, но и патриотическим воспитанием молодежи. В прошлом году округ запустил для подростков экскурсионный проект "Моя Россия". Его участниками уже стали более тысячи волновахских ребят. Дети вместе с юными ямальцами отдыхают в оздоровительных лагерях. В прошлом году в Анапе, Геленджике и Сочи побывали 990 ребят. В этом году еще тысяча девчонок и мальчишек смогут провести каникулы на море, – уточнили в пресс-службе правительства округа.

К слову, восстановление территории продолжается. Скоро появится первый многофункциональный спортцентр, который будет выполнен в стиле ямальских комплексов "Северный характер". Ведется капремонт в пяти детсадах и четырех школах, двух домах культуры в селах Ближнее и Свободное. В текущем году Ямал приступил к ремонтным работам на дорогах Волновахи. При поддержке транспортников из ЯНАО запущено автобусное движение. Сейчас работают три маршрута. На очереди – еще один.

В интервью с заместителем гендиректора "Республиканского медиахолдинга" губернатор Дмитрий Артюхов рассказал подробнее о проделанной работе и планах на будущее.

Фото: Юлия Чудинова, АНО "Ямал-Медиа"