Моор вручил награды десяти медработникам Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил награды 10 медработникам в преддверии их профессионального праздника, они удостоены почетных грамот Минздрава России, нагрудных знаков "Отличник здравоохранения", Благодарностей и почетных грамот Губернатора Тюменской области.

"Вы посвятили свою жизнь медицине. Это настоящее призвание. Вы сопровождаете людей от рождения и на протяжении всей жизни. Проводите уникальные операции и создаете передовые методики лечения. Современное здравоохранение – это не только знания и талант. Его неотъемлемая часть – медицинская техника и технологии, возможности применять на практике все самое новое. Для этого мы с вами строим новые больницы и поликлиники, оснащаем лечебные учреждения передовым оборудованием. От имени всех жителей Тюменской области благодарю вас за верность своему делу, милосердие, неравнодушие и служение на благо земляков", - обратился Моор к присутствующим в зале.