Восемь человек спасли сотрудники МЧС при пожаре в Тюмени

Восемь человек во вторник спасли тюменские огнеборцы. Сообщение о пожаре поступило сегодня в 11 часов 00 минут. Происходило горение в квартире на 7-м этаже 8-этажного жилого дома на улице Одесская, 18 А.

Прибывшие к месту вызова пожарные расчеты незамедлительно провели эвакуации 20-ти жильцов дома, еще 8 человек были спасены из зоны воздействия опасных факторов пожара. Сам пожар был оперативно ликвидирован на площади 10 кв.м. К счастью, никто не пострадал. Огнеборцы провели работы по тактической вентиляции общего коридора многоэтажки при помощи дымососа.

Всего на тушение привлекалось 19 человек личного состава, 6 единиц основной и специальной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.