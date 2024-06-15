Доля платежей за услуги ЖКХ в Уватском районе составляет 90 процентов

Главная проблема, с которыми сталкиваются службы ЖКХ Уватского района - неплатежи населения за жилищно-коммунальные услуги.- За последнее время навели порядок в отчетности, актуализировали долги. Чтобы их сократить проводим претензионную работу, в том числе и с помощью судебных разбирательств. Отдельная категория - те, кто не платит годами.

У злостных неплательщиков и взять-то нечего, даже с помощью судебных приставов. В то же время у людей случаются разные жизненные ситуации, поэтому, бывает, согласовываем рассрочку платежей, - пояснил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.На сегодня общая просроченная задолженность со стороны населения и юридических лиц составляет около 60 миллионов рублей. - Большая их часть осознает, что своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – залог стабильности в работе ресурсоснабжащих организаций, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Доля платежей за услуги ЖКХ на сегодня достигла 90 процентов. Считаю, что это хороший показатель. Да, есть проблемы, в том числе по старым долгам, которые переходят из года в год, но в целом ситуация контролируемая, сообщили в пресс-службе Администрации Уватского района.