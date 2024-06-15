40 лет со дня образования отмечает ГИМС

15 июня 1984 года постановлением Совета Министров была образована Государственная инспекция по маломерным судам РСФСР. Она подчинялась Министерству жилищно-коммунального хозяйства, в состав структуры входили подразделения более 70 субъектов Федерации.

1 апреля 1985 года к ним присоединилась Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) Обь-Иртышского бассейна, осуществляющая надзорную деятельность на территории Тюменской области.

Свою историю эта инспекция, в задачу которой входит обеспечение безопасности человека на воде, контроль за маломерными судами и их эксплуатацией, надзор за базами стоянок для маломерных судов, пляжами, переправами, а также охрана не только жизни людей, но и окружающей среды, ведет с советских времен.

В Тюменской области инспекция работала в составе ЖКХ, и подчиняла себе все спасательные станции области, включая Салехард, Тарко-Сале, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион, Сургут, Нефтеюганск, Тобольск, Тюмень, Ишим. Возглавил инспекцию в должности заместителя генерального директора ЖКХ Альберт Николаевич Виноградов. В 1999 году за большой личный вклад в проведении профилактической работы по предотвращению ЧС на воде Альберту Виноградову было присвоено почетное звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации".

Через несколько лет ГИМС был передан в Минприроды, а в 2004 году в МЧС, сообщает Тюменская линия.