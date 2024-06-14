Конкурс красоты и фестиваль "Дружина Ермака" в субботу пройдут на Цветном бульваре

Казачий фестиваль "Дружина Ермака" 15 июня стартует в 11:00 на Цветном бульваре около арки "Ворота Сибири".

Участников этого шумного и яркого действа ждут выступления самобытных народных коллективов, конкурс настоящей, неподдельной красоты "Сибирская казачка", а также иные зрелищные мероприятия. На площадке будут работать интерактивные точки для всех желающих - стрельба из лука и винтовки, метание ножей, рубка шашкой, современный мечевой бой. Организаторы задумали множество традиционных казачьих игр и забав для взрослых и детей.

Помимо этого, на фестивале будет представлена выставка, посвящённая гуманитарной помощи, которую оказывают тюменские казаки бойцам СВО.

Тюменские казаки приглашают всех желающих окунуться в мир традиционной казачьей культуры. Фестиваль запланирован как семейный и дружеский. Потомки Ермака Тимофеевича предлагают звать на праздник всех друзей и родственников, приезжать из других городов и селений.

По словам главного организатора фестиваля, помощника атамана Тюменского городского казачьего общества Андрея Ростовщикова, нынешний фестиваль должен получиться ещё более массовым и масштабным, чем в прошлом году:

Россияне все больше стремятся возвращаться к истокам, изучать и культивировать традиционные ценности, вспоминать то, чему учили их предки. С каждым годом все больше людей приобщаются к тому, что составляет наш внутренний российский культурный код.

Фестиваль в Тюмени организуют во второй раз, проводится он при поддержке Росмолодёжь.Гранты.