Средняя зарплата в Тюменской области больше 83,4 тысячи рублей

По данным Росстата за март 2024 года, среднемесячная номинально начисленная зарплата в организациях Тюменской области составила 83 тыс. 402 руб. За год она выросла на 25,5%, за месяц — на 7,6%.

По уровню зарплат Тюменская область на третьем месте в Уральском федеральном округе. Самые высокие традиционно в ЯНАО и ХМАО-Югре: здесь в среднем начисляли 169 тыс. 290 руб. и 132 тыс. 624 руб. соответственно. В Свердловской области - 73 тыс. 443 руб., в Челябинской - 67 тыс. 450 руб., в Курганской - 58 тыс. 368 руб.

В целом за первый квартал среднемесячная номинально начисленная зарплата в Тюменской области составила 77 тыс. 175 руб. - это на 20% больше, чем в январе-марте 2023 года, сообщает Вслух.ру.