Об угрозах мобильных телефонов рассказал эксперт

Мобильные телефоны стали хранилищем информации. Доступ к ней и могут получить мошенники, при этом преследуют они разные цели.

- Все зависит от намерений злоумышленников, их мотивации. Она может быть финансовая, деструктивная, а еще может быть кибершпионаж и сбор данных. Вариантов того, как зловредное программное обеспечение попадает на мобильные устройства несколько: скачивание приложений из неофициальных маркетов, мессенджеров, переход по фишинговым ссылкам. Вредоносных программ, с которыми пользователи могут столкнуться, может быть множество. Например, троянцы-шпионы, банковские троянцы, средства удаленного управления устройством, рекламные приложения и другие, - рассказал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

Этими "компонентами" можно описать атаку на пользователя. Например, злоумышленник может использовать банковский троянец, чтобы украсть деньги с банковского счета пользователя и распространять его через неофициальные магазины приложений, сообщает АиФ-Тюмень.