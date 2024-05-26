Межсезонные речные и авиамаршруты в удаленные территории открылись в Тюменской области

В труднодоступные населенные пункты Тобольского и Вагайского районов Тюменской области Почта России использует сезонные способы доставки.

В 2024 году туда уже доставлено свыше 300 кг почты и товаров первой необходимости с помощью регулярных пассажирских авиаперевозок, а также водного и автомобильного транспорта.

В почтовые отделения с. Лайтамак, д. Ачиры (Тобольский район), а также д. Осиновская (Вагайский район) пенсии, почтовая корреспонденция и подписные издания поступают еженедельно. С апреля по ноябрь для доставки груза сотрудники почты используют регулярные вертолетные рейсы авиакомпании "Ютэйр". На территориях региона, отрезанных от "большой земли" речными преградами, проживает свыше 2 000 человек.

"В Тюменской области почтовая логистика имеет выраженные сезонные особенности. Так, например, в период межсезонья с помощью моторных лодок жителям труднодоступных сел и деревень мы доставляем почту и продукты. За сезон речной навигации, которая продлится до наступления осенних заморозков, Почта России в регионе выполняет порядка 100 рейсов",– отметил директор Управления федеральной почтовой связи Тюменской области Сергей Симайченков.

Речной транспорт ежемесячно будет доставлять почту в шесть отдаленных населенных пунктов Тобольского района общей численностью жителей свыше 1 000 человек: д. Иземеть, д. Ишменева, д. Топкинская, д. Вармахли, д. Топкинбашева и д. Янгутум. Маршрут пролегает в притоках р. Иртыш и составляет свыше 900 км.

Также в первых числах мая открылся маршрут протяженностью около 100 км по о. Большой Уват в Вагайском районе: почту, пенсии, продукты получили более 300 жителей д. Вершинская и д. Веселинская, сообщает Тюменская линия.