Ямальцы восстановили в Волновахе 200 домов и 50 соцобъектов

Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, что сделал округ за два года для восстановления подшефной территории.

Ямало-Ненецкий автономный округ в подшефной Волновахе за два года восстановил 200 домов и 50 социальных объектов. В их число вошли детские сады, школы и больница, оснащенные современным оборудованием. Об этом на встрече с генсекретарем партии "Единая Россия" Андреем Турчаком рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

В этом году специалисты из ЯНАО взялись за ремонт дорог, уже возобновлена работа общественного транспорта.

Отдельно глава региона подчеркнул, что после реновации Дома молодежи, учреждение не уступает ямальским арт-резиденциям. А благодаря туристическому проекту "Моя Россия", который был запущен прошлой осенью, в путешествие по Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду съездили более тысячи детей из Волновахского района.

"Возвращают ДНР к мирной жизни и наши ребята в зоне СВО. Совместно с региональным отделением партии "Единая Россия" помогаем им лучше справляться с боевыми задачами: укрепляем батальоны транспортом и оборудованием, доставляем гумпомощь. Обеспечили надёжный тыл – о семьях наших героев заботятся соцкоординаторы и волонтёры акции #МЫВМЕСТЕ", – сообщил Дмитрий Артюхов.

Он добавил, что впереди еще много ответственных задач.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО