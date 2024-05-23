В Тюменской области 25 мая дадут официальный старт празднованию 80-летия региона

В этом году Тюменская область отпразднует 80-летие со дня образования, старт юбилейным мероприятиям дадут 25 мая в Тобольске, который в этом году отмечает 50-летие Запсибнефтехима.

Главный слоган празднования нынешнего юбилея региона - "От истоков к будущему". Эта концепция будет отражена во всех мероприятиях, которые к тому же в большинстве своём будут рассчитаны на семейный досуг.

Замгубератора Андрей Пантелеев и директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова представили журналистам концепт юбилейных мероприятий.

"Каждый юбилейный год в регионе задают большие смыслы. Они имеют весомое значение для региона. В прошлое празднование мы говорили о наших предприятиях, о том, какие у нас созданы комфортные условия и на 75-й годовщине мы начали говорить, что каждый человек — большой. Тогда появился это слоган "Земля больших людей", которому было посвящено все, что происходило в регионе. В этом году мы видим, что с всех федеральных площадок звучит важный посыл - посыл в будущее, об этом говорит президент, новые национальные проекты и выставка также посвящена перспективам на будущее у страны и регионов. И новый слоган - "От истоков к будущему", рассказал Пантелеев.

Ирина Широкова рассказала, что после закрытия выставки "Россия" на ВДНХ стенд Тюменской области разместят на Цветном бульваре в Тюмени, дополнив его информацией о муниципалитетах, чтобы у жителей региона было больше возможностей ознакомиться с его историей и проектами будущего. Также планирует выпустить книгу "80 поводов влюбиться в Тюменскую область", провести викторину с розыгрышем призов и запустить масштабный информационный проект в СМИ о важных вехах в истории родного края.

На протяжении всех восьмидесяти дней планируется провести событий, 80 брендов итог 16 августа , празднование дня области. Будет официальный прием губернатора в ДК "Нефтяник", мероприятия на площади 400-летия Тюмени. В августе журналистов ждет расширенный пресс-тур и пресс-конференция губернатора. Завершатся празднования 16 августа традиционно праздничным концертом с привлечением симфонического оркестра.

Информацию о всех мероприятиях, медиаконтент и новости будут публиковать на сайте тюменскаяобласть.рф