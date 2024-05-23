В Тобольске в честь 50-летия местной нефтехимии запустили экскурсию по кубам

50-летие тобольской нефтехимии отмечается в этом году, в честь этого в городе запустили экскурсию-прогулку с чат-ботом по арт-объектам "Кубы".

Арт-объекты "Кубы" расскажут об истории и современности ЗапСибНефтехима. Во время прогулки можно узнать, какие технологии и процессы помогают создавать инновационные продукты, как продолжает развиваться отрасль в свете современных вызовов и требований.

С 23 по 26 мая первые 10 человек, которые пройдут экскурсию, получат крутой комплект сувенирной продукции, а следующие 100 человек получат ценные призы.

"Чтобы присоединиться к экскурсии перейдите по ссылке в чат-бот, зарегистрируйтесь и отправляйтесь на прогулку делать классные фотографии с арт-объектами", - пишет администрация города.