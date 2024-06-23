В Тюменской области успешно реализуется программа "Земский фельдшер"

Программа "Земский фельдшер" помогает привлекать молодых специалистов к работе в сельской местности. За последние 5 лет в программе приняли участие 19 фельдшеров. Они работают в разных районах Тюменской области. Юлия Бажукова - фельдшер ФАПа в селе Каменка. Закончила Ялуторовский филиал Тюменского медколледжа, приехала в Областную больницу №19 (Тюменский район). По ее словам, работа медицинского работника на селе сложная, но никакие трудности не сравнятся удовольствием реально помогать людям. Коллектив дружный, каждый профессионал в своем деле и готов помочь в трудную минуту.

"Программа "Земский фельдшер" предоставляет уникальную возможность молодым специалистам получить финансовую поддержку и дает шанс проявить свои профессиональные навыки, внести вклад в здоровье и благополучие сельчан. Участие в ней позволяет мне жить и работать на селе, наслаждаться спокойной атмосферой и близостью к природе, в гармонии профессиональных и личных интересов" - поделилась Юлия.

Ее коллега – заведующая и фельдшер ФАПа в селе Луговое Анастасия Мурашова родилась и выросла в Омске. Там же закончила Омский республиканский медицинский колледж и несколько лет работала фельдшером выездной бригады на подстанции скорой помощи.Анастасия с мужем всегда мечтали построить дом. Благодаря участию в программе "Земский фельдшер", она получила выплату, которая помогла ее семье в покупке недвижимости. В 2022 году их заветная мечта сбылась – они купили дом в селе Каменка. Это новый опыт для Анастасии, на селе рабочий процесс организован иначе и приходится учиться новым навыкам, сообщила Екатерина Шулепова, пресс-секретарь ОБ №19 Тюменского района.