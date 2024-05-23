Анна Грибачева: дети - это источник вдохновения и радости

Мать четырех детей Анна Грибачева из Омутинского района считает, что растить детей – задача не из легких, каждому ребенку требуется внимание, забота и поддержка. Однако несмотря на трудности, семья становится неисчерпаемым источником радости и вдохновения.

Анна работает начальником отделения центра занятости населения Омутинского района. Вместе с мужем Олегом они воспитывают своих детей в атмосфере любви и поддержки, помогая им развивать свои таланты и строить будущее. Кроме воспитания детей, супруги стремятся к профессиональному росту.

Семья Грибачевых образовалась в 2006 году. Встретив своего будущего мужа еще в школьные годы, они начали строить свои совместные планы на будущее. Судьба подарила им троих прекрасных сыновей: Владислава, Дмитрия, Евгения и дочь Викторию.

Старшему сыну Владиславу уже 17 лет. Он с раннего детства начал увлекаться спортом, посещать секции по футболу, принимать участие в соревнованиях различного уровня. У него очень много грамот и медалей, имеет разряд по ГТО. После школы планирует пойти по стопам отца – поступить в академию МВД г. Омска.

Дмитрию 10 лет, он учится в пятом классе. Вдохновленный успехами старшего брата, Дима тоже занимается футболом. Мечтает в будущем работать в МЧС или МВД.

Младшему сыну Евгению еще только 5 лет и он с удовольствием посещает детский сад. Женя растет активным и любознательным мальчиком, увлекается лепкой из пластилина, рисованием и катанием на самокате и велосипеде.

В 2022 году в семье Грибачевых родилась долгожданная дочка, которую назвали Викторией, как символ победы и радости. Маленькая принцесса растет в атмосфере заботы и любви, принося радость всем членам семьи.

Олег, работая в полиции на ответственной должности, во всем поддерживает жену. Анна, с детства мечтавшая о профессии воспитателя, нашла свое призвание в службе занятости населения. Она пришла в центр занятости населения в 2009 году, а с 2015 года его возглавляет.

Несмотря на ответственную работу и жизненные трудности, Анна Грибачева ощущает глубокую радость и счастье от своей семьи. Для нее дети - это не только помощники, но и источник вдохновения и радости. Семья Грибачевых – это место, где каждый чувствует себя любимым и ценным.