Жителям Тюменской области рассказали, где отметить День славянской письменности

Концерты, мастер-классы по каллиграфии, научная конференция пройдут в Тюменской области ко Дню славянской письменности - жителей и гостей региона ждут на более чем на 300 мероприятиях, ожидается, что в них поучаствуют свыше 22 тысяч человек.

Большую программу подготовила Тюменская областная научная библиотека. Уже 21 мая в филиале Менделеевки – Детской библиотеке им. Лагунова – стартовал цикл творческих занятий для детей. Для юных посетителей четыре дня будут проходить творческо-познавательные занятия клуба "Нескучай-ка!". Дети научатся рисовать буквицы, писать на кириллице, делать письменное перо, состаривать бумагу. В день праздника, 24 мая, состоится библиопутешествие "От наскального рисунка до электронной книги" и мастер-класс "Что написано пером". До конца месяца можно записать группы детей на лекцию "Забытые ремесла русского народа" и мероприятие "На завалинке" о русском фольклоре. Вход свободный. Телефоны: 8(3452) 35-85-95, 35-98-42.

В самой научной библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка "Не лыком шиты": русские пословицы и поговорки". А 24 мая в 14:00 часов пройдет отраслевая секция "Роль библиотеки в формировании культуры семейного чтения" для специалистов библиотек региона в рамках научной конференция "Цивилизационный путь развития России: идентичность, культура, язык". (Конференция стартует 22 мая в ДК "Нефтяник". В этом году она посвящена значимым датам в истории России. В частности, 80-летию Тюменской области, 190-летию ученого Дмитрия Менделеева).

В большом зале ДК "Нефтяник" 24 мая в 12.00 состоится концертная программа, посвященная празднованию Дня славянской письменности и культуры, с участием детских хоровых коллективов г. Тюмени, Хоровой капеллы Тюменской филармонии, молодых артистов ТГИК и Хорового коллектива Православной гимназии. Вход свободный.

В сквере Школьный г. Тюмени 24 мая в 17:00 – концертная программа с участием фольклорных и народных коллективов Дворца национальных культур "Строитель". Зрители и участники прикоснутся к истокам народной культуры и познакомятся с историей праздника. Будут организованы площадки с народными играми, мастер-класс по изготовлению закладки для книг с использованием старославянских узоров. Вход свободный.

Ждут гостей на праздник музеи "Тюменского музейно-просветительского объединения".

Археологический музей-заповедник приглашает познакомиться с выставками "Из глубины веков", "Чум-традиционное жилище", "В предместье Андреевских озёр". Также, 24 мая в 13:00 состоится мастер-класс по древнерусской каллиграфии. Посетителям предлагается возможность ознакомиться с основами русской каллиграфии и самостоятельно под присмотром мастера написать на берестяном листе буквицу – заглавную букву древних летописей.

В "Усадьбе Колокольниковых" 24 мая в 16:00 ученики Тюменского колледжа искусств и школы "Лира" дадут концерт. Вход свободный, по предварительной записи по тел. +7 (3452) 46-49-63.

"Ялуторовский музейный комплекс" проведет для школьников программу "Братья Солунские". Ребята познакомятся с историей создания славянской письменности, узнают, кто такие братья Солунские, как звучит "азбучное послание", поразмышляют о значении устаревших слов, напишут свои имена на старославянском.

"Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник" выберет мастеров языкознания на "Турнире знатоков русского языка". Интеллектуальный турнир направлен развитие у молодежи лингвистического мышления, воспитания бережного отношения к языку.

В муниципальных музеях, библиотеках и домах культуры региона пройдут интеллектуальные игры, просветительские беседы, мастер-классы, посвященные истории праздника и его значению для культуры России. Гости узнают о развитии славянской письменности с древних времен до наших дней и о роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки.