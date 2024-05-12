Столетие района отметят уватские села

В Уватском районе продолжаются торжественные мероприятия, посвященные предстоящему вековому юбилею района. Очередное прошло в селе Красный Яр.

- В период Столыпинской аграрной реформы сюда переселили жителей с Орловской и Белгородской губерний. И сегодня, красноярцы продолжают дело предков, развивая сельское хозяйство, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Здесь работают два крестьянско-фермерских хозяйства, а в школе сформирован агрокласс. Ребята, помимо основной образовательной деятельности, занимаются по специализированной дополнительной программе Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Одним из самых ярких событий предстоящего 100-летия района стал фестиваль декоративно-прикладного творчества "История земли Уватской". На двух этажах Центра дополнительного образования детей и молодежи разместились работы мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества. Здесь представлены и русские народные костюмы, сумки, подушки с вышивкой, панно, интерьерная живопись, фотографии, роспись по ткани. Есть работы детей из Красного Яра, сделанные из бисера, из Горнослинкино в смешанной технике. Каждое творческое изделие, представленное на выставке, по-своему уникально и удивительно, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.