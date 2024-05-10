Поддержке одаренных детей уделяют особое внимание в Тюменском районе

Тюменские "Точки роста" реализуют дополнительные общеобразовательные программы по робототехнике, шахматам, 3D-моделированию, аэро, журналистике и дизайну, проводят конкурсы объемного моделирования 3d ручкой, конкурс медиапроектов "Вконнекте", чемпионат по робо-футболу и фестиваль управляемых дронов, определяя талантливых целеустремленных ребят.

В районе действует более 420 детских общественных объединений, 31 научное общество и кружки научного направления. Школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы, участвуют в районных и областных конференциях и конкурсах. Для поддержки одаренных детей ежегодно проводиться большое количество мероприятий. Наиболее значимыми являются конкурс детских инициатив "От идеи к действию", "Ёлка Главы", "Слет медиацентров Тюменского района", Всероссийский форум "Шаг в будущее". Ежегодно в торжественной обстановке чествуют выпускников-медалистов: за последние 5 лет 268 ребят получили медали за особые успехи в учении.

Школьники Тюменского района регулярно становятся победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году впервые ученица 10 класса Ушаковской школы Ариане Гердт стала победительницей заключительного Всероссийского этапа по немецкому языку, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.