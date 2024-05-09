Фуат Сайфитдинов: День Победы – день гордости и славы за нашу страну, за наш великий народ, победивший фашизм

День Победы – праздник, который всегда был и будет самым дорогим, самым святым в сердце каждого россиянина, отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов на торжественном приёме губернатора, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"С каждым годом все дальше и дальше 9 мая 1945 года. День, определивший судьбу мира, день гордости и славы за нашу страну, за наш великий народ, победивший фашизм. 79 лет назад перевернута последняя страница самой кровавой войны в истории человечества. Безмерно высокой ценой далась Победа. Миллионы убитых, пропавших без вести, миллионы исковерканных человеческих судеб. К сожалению, уроки, которые преподала история ХХ века, не все выучили. И сегодня наши военнослужащие в зоне специальной военной операции с оружием в руках, вновь борются против нацизма, за историческую справедливость", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Слова искренней благодарности и признательности он адресовал ветеранам и участникам специальной военной операции за их мужество, боевые подвиги и верность воинскому долгу. "Каждый из вас – настоящий герой. Вне зависимости от воинского звания и должности, вне зависимости от опыта и возраста. Встать на защиту Родины в трудную для страны минуту – это мужественный поступок настоящих мужчин, настоящих патриотов. Именно на таких людях держалась и держится наша Россия", - отметил Фуат Сайфитдинов.

Спикер регионального парламента акцентировал внимание на том, что сегодня наше общество объединилось и сплотилось вокруг президента, вокруг поддержки и помощи защитникам Отечества – участникам СВО. "Они знают, что за ними стоит большая родина – Россия, малая родина – Тюменская область, которая стала настоящим надежным тылом. И такой надёжный тыл, подвигает нас к Победе. Мы уверены, что Победа, как и в 1945 году, точно будет за нами", - сказал Фуат Сайфитдинов.

Всем жителям региона он пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах и начинаниях.