Тюменки могут принять участие в съемках документального сериала о женщинах в мужских профессиях

Четыре истории прислали тюменки для съемок в документальном сериале о женщинах в мужских профессиях. Это автомаляр, охранник четвертого разряда, водитель общественного транспорта и аудитор по кибербезопасности.

"Пока прошел этап прединтервью, согласованы две героини. Сейчас мы договариваемся о дате и времени съемки, старт планируется уже на следующей неделе. При этом прием историй мы продолжаем", – поделилась режиссер сериала Анна Журавлева.

Всего планируется выпустить пять серий, каждая из них – это рассказ о буднях одной женщины, работающей в сфере, конвенционально считающейся мужской. Хронометраж - до 15 минут. По задумке авторов планируется выпускать по одной серии в месяц, начиная с июня, сообщает Тюменская линия.