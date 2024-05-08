 В России с 1 мая обновили порядок приема абитуриентов на целевое обучение

В России начал действовать обновлённый порядок организации целевого обучения, о ключевых изменениях сообщили в областном департаменте образования и науки.
Поиск заказчика. Предложения о заключении договоров о целевом обучении теперь будут размещаться на платформе "Работа России", что сделает их доступными для всех абитуриентов.
Подача заявки. Абитуриенты могут подать заявку на целевое обучение как в бумажном, так и в электронном виде (через портал госуслуг).
Договор. Типовая форма договора о целевом обучении будет включать условия прохождения практики у заказчика и требования к успеваемости студента.
Обязательная отработка. После окончания обучения выпускник должен будет отработать у заказчика не менее 3 лет.
"Новый порядок целевого обучения сделает процесс более прозрачным и доступным для абитуриентов, а также позволит работодателям привлекать квалифицированные кадры", - считают в профильном департаменте.
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