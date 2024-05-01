Где в Тюменской области предлагают самые высокие зарплаты

В банке вакансий службы занятости Тюменской области более 23,3 тысячи предложений для трудоустройства.

В списке лидируют военнослужащие рядового и сержантского состава, которые могут зарабатывать от 204 тыс. до 206 тыс. рублей в месяц. По данным на 1 апреля открыто 160 вакансий. К слову, до 117,4 тысячи сможет зарабатывать младший командный состав (50 вакансий), до 102,7 тыс. рублей – стрелки (209 вакансий).

Открыта одна вакансия для специалиста по охране труда. Зарплата – 175 тыс. рублей в месяц. Предприятиям требуется 25 вальщиков леса, им готовы платить от 100 тыс. до 130 тыс. рублей в месяц. От 115 тыс. до 126,3 тыс. рублей будут зарабатывать водители вездеходов, могут трудоустроиться 55 человек. От 118,3 тыс. до 125,3 тыс. сможет заработать начальник участка в строительстве. Сейчас есть пять таких вакансий.

Более 100 тысяч рублей в месяц также предлагают машинистам самоходных катков, операторам по исследованию скважин, начальникам отделов в промышленности, сообщает Вслух.ру.