Акушерка спасла от рака тобольскую пациентку

Во время прохождения диспансеризации в тобольской больнице №3 в кабинете раннего выявления заболеваний акушерка Галина Сафьянова обнаружила опухоль молочной железы у пациентки среднего возраста.

Заподозрив онкологию, Галина Викторовна направила женщину на дообследование - УЗИ молочных желез, которое подтвердило злокачественную природу опухоли. После этого пациентка направилась в тюменский Медицинский город, где хирургическим путем ее благополучно избавили от раковой опухоли молочной железы. – Большое спасибо акушерке и врачу УЗИ Евгении Лыжиной за выявление онкозаболевания на ранней стадии, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).

Благодаря этому мне не пришлось проходить курс химиотерапии, а щадящая операция избавила меня от тяжелых последствий, и угроза здоровью миновала, – поделилась пациентка. Чтобы записаться на ежегодную диспансеризацию или профилактический медосмотр по полису ОМС, тоболякам достаточно позвонить по телефону кол-центра поликлиники 8 (3456) 27-30-44 и дождаться ответа оператора или воспользоваться Госуслугами, а также приложением Телемед-72.