Второй комплекс "Дом совы" начал работу в "Роднике"

Второй "Дом совы" в тюменском реабилитационном центре "Роднике" заработал в апреле. На этом оборудовании в ОРЦ сможет помочь поправить здоровье в два раза большему числу детей. Сенсорно-динамический комплекс появился в "Роднике" благодаря депутату Тюменской областной Думы, председателю комитета по социальной политике Ольге Швецовой.

Это один из наиболее востребованных и эффективных методов, работающих по принципу сенсорной интеграции. Он направлен на стимуляцию органов чувств в условиях координации различных сенсорных систем.В "Доме совы" с детьми работают квалифицированные специалисты. Это Татьяна Рыжкова - тренер-преподаватель по АФК реабилитационного центра "Родник" (выпускница "Тюменского колледжа производственных и социальных технологий" по специальности "Адаптивная физическая культура").

У ее коллеги Шайнура Егиматулина, тоже тренера-преподавателя по АФК (выпускник ТПИ им. Д. И. Менделеева по специальности "Физическая культура") есть еще и множество спортивных наград. Он призер чемпионата по волейболу Тюменского района, судья по спортивному самбо, в 2023 году занял 3 место в чемпионате города по борьбе на опоясках, а кроме того - победитель Всероссийской олимпиады по физической культуре "Психология профессиональной деятельности учителя физической культуры" (2021).Первый "Дом совы" появился в "Роднике" в 2018 году. Ежегодно центр принимает более 1500 детей с инвалидностью, из них 15% — это дети с расстройствами аутистического спектра, основных получателей услуги.

По материалам ОРЦ "Родник".