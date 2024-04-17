В Тюменской области дан старт региональному этапу всероссийского конкурса

16:06 16 апреля 2024
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Прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" - 2024 проводится до 25 апреля (включительно).

Конкурс направлен на повышение социального имиджа организаций и привлечение общественного внимания к социальной ответственности бизнеса, а также поощрение организаций, реализующих эффективные программы в области социальной сферы, улучшения условий и охраны труда и развития социального партнерства. К участию приглашаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы и сферы деятельности.

Конкурс проводится в два этапа по 17 номинациям: региональный и федеральный. В Год семьи, объявленный президентом Российской Федерации, особое внимание уделяется номинациям, посвященным благополучию института семьи, материнства и детства:

- За поддержку работников - многодетных родителей и их детей в организациях производственной/непроизводственной сферы;

- За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной/непроизводственной сферы.

Подробности и регламент участия можно найти на сайте Минтруда России - Конкурс 2024. Заявку и пакет документов необходимо подать до 25 апреля 2024 года (включительно):

- на бумажном носителе в департамент труда и занятости населения Тюменской области по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61, каб. 405;

- в электронном кабинете программно-информационного комплекса Минтруда России "Мониторинг проведения Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" (https:/ot.rosmintrud.ru) Логин и пароль для входа в программный комплекс необходимо получить путем направления заявки на главной странице информационной системы.

По вопросам работы в информационной системе необходимо обращаться в техническую поддержку конкурса: телефон +7 (495) 587-88-89 (доб. 0000), электронная почта: support@soctech-it.ru.

Контактное лицо по вопросам подачи заявок, проведения регионального этапа конкурса: Пузынина Марина Олеговна, главный специалист отдела развития конкурсных движений и профессиональной навигации департамента труда и занятости населения Тюменской области, телефон: +7 (3452) 42-61-23, электронная почта: PuzininaMO@72to.ru

По итогам регионального этапа будут определены победители, которые представят Тюменскую область на федеральном уровне. Отметим, что организации Тюменской области неоднократно становились победителями на общероссийском уровне, что свидетельствует об их высоком потенциале.

 

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