Врач-диетолог рассказала о правильном питании

Врачи-диетологи советуют правильно питаться, но прежде скорректировать пищевое поведение. Вот главные правила, которых эксперты рекомендуют придерживаться.

- Есть можно, только когда проявляется острое чувство голода. Не садитесь за стол, если переутомлены, раздражены или разгневаны. При любых сильных эмоциях пищеварение нарушается. Важно есть спокойно, тщательно все пережевывая и не глотая куски. Если торопитесь, то уж лучше пропустите прием пищи. Еда должна радовать глаз и другие органы чувств. Быть вкусной, приятной консистенции и аппетитно пахнуть, - рассказала врач-терапевт Дина Матвеева.

По ее словам, для улучшения пищеварения хорошо бы перед едой пожевать кусочек имбиря с лимоном и щепоткой соли. Это даст сигнал желудку, чтобы заработали пищеварительные железы, сообщает Мегатюмень.