“Дом совы” помогает юным пациентам реабилитационного центра “Родник”

Руководитель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, глава регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова побывала в гостях у детского центра “Родник”, где проходят реабилитацию в том числе дети участников СВО. Экскурсию провела руководитель центра “Родник” Елена Шмакова. В прошлом году с помощью депутата в центре был обновлен парк тренажеров. У ребят появилась возможность заниматься на более современном оборудовании.

Ольга Швецова посетила занятие по сенсорно-интегративной терапии, гостье показали “Дом совы” - сенсорно-динамический зал для ребят с разными особенностями здоровья. Как рассказал ведущий тренер по АФК Николай Иноземцев, тренажер - один из наиболее востребованных и эффективных методов, работающих по принципу сенсорной интеграции. Он направлен на стимуляцию органов чувств в условиях координации различных сенсорных систем.

Это уже второй "Дом совы" в центре. Первый появился в "Роднике" в 2018 году. Ежегодно центр принимает более 1500 детей с инвалидностью, из них 15% — это дети с расстройствами аутистического спектра, основные получатели услуги. "Дом совы" рекомендован также при проблемах двигательной системы, моторной неловкости, ДЦП легкой формы, задержках развития, нарушениях навыков общения и др.

“Родители наших маленьких пациентов по достоинству оценили возможности этого тренажера. Они высказывают пожелания и очень хотят попасть на реабилитацию с помощью “Дома совы”. Он помогает ребенку получить понятие о пространстве, прорабатывать мышцы и улучшить моторику”, - поделилась руководитель центра Елена Шмакова. Она выразила признательность депутату за оказанную помощь.

Ольга Швецова является региональным координатором проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия" и не раз оказывала помощь организациям, оздоровляющим и адаптирующим людей с ОВЗ. “"Дом совы" очень востребован в работе с особенными детьми, ребятам здесь нравится - они не просто занимаются, они играют. Центр “Родник” делает замечательное дело, здесь во главу угла ставятся потребности здоровья и развития ребенка. Потому поддержку учреждения считаю важной и нужной”, - отметила Ольга Швецова.

Также депутату показали лечебный корпус и тренажерный зал с новенькими эллиптическими и гребными тренажерами, на которых занимаются дети с ДЦП. “Реабилитационный и образовательный процессы постоянно меняются. Мы всё больше и больше используем различные современные методики. Сотрудники центра постоянно занимаются саморазвитием и совершенствуют свою работу”, - подчеркнула директор “Родника”. На прощание Ольга Швецова пообещала и дальше поддерживать реабилитационный центр.