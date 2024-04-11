На Ямале состоится всероссийский конкурс лучших видео о регионе

На Ямале состоится всероссийский конкурс лучших видео о регионе, организованный Центром развития туризма на Полярном Урале при поддержке правительства ЯНАО. Целью конкурса является увеличение туристической привлекательности региона и привлечение внимания к нему как со стороны профессионалов, так и любителей видеоконтента.

Конкурс "Покажи Ямал" стартует 15 мая и включает три номинации: "Ямал летний", "Ямал зимний" и "Ямал документальный". Участники могут представить видео о культурных и природных достопримечательностях, туристических местах и показать красоту и уникальность Ямала.

Лучшие работы в каждой номинации будут вознаграждены денежными премиями от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Участвовать в конкурсе может любой житель страны старше 14 лет.

"Ямал обладает значительным туристическим потенциалом, предлагая гостям горы, арктическую природу и уникальную культуру коренных народов Севера. Конкурс 'Покажи Ямал' позволит увидеть регион глазами его жителей и туристов, подчеркнуть его самобытность и красоту", - отметила Ольга Филипенкова, управляющий директор АНО "Центр развития туризма на Полярном Урале".

Последние годы уделяется большое внимание развитию туристической привлекательности Ямала, продолжается активное строительство туристической инфраструктуры на Полярном Урале.

Желающие принять участие следите за новостями - работы на конкурс начнут принимать в мае.