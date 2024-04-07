Зарплаты тюменцев за год выросли на 16,1%

По данным Росстата, в Тюменской области средняя зарплата составляет 70 тыс. 132 рубля. Это на 16,1% выше, чем годом ранее.



Уровень номинально начисленной зарплаты в регионе — на третьем месте в УрФО. Традиционно лидируют ЯНАО, где в среднем начисляли 142 тыс. 150 рублей в месяц, и ХМАО-Югра — 103 тыс. 864 рубля.

В Свердловской области средняя зарплата составила 67 тыс. 244 рубля, в Челябинской - 63 тыс. 557 рублей, в Курганской - 53 тыс. 235 рублей. При этом в Курганской области самая высокая динамика в Уральском федеральном округе — 23,1%, сообщает Вслух.ру.