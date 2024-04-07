Молодые ярковские врачи возвращаются в родные села

В Ярковскую больницу приехали на работу два молодых врача. Четыре года Наталья Базылева и Яна Башинская учились по специальности сестринского дела, а после успешного окончания Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова решили не останавливаться, и поступили в Тюменский медицинский университет.

Сегодня девушки – участковые врачи-педиатры Ярковской больницы. Молодых специалистов ждали с большим нетерпением. Рабочие места, возможность участия в программе "Земский доктор" и предоставления служебного жилья при необходимости, а еще годовая поддержка молодых специалистов на селе – ежемесячная выплата по постановлению Правительства Тюменской области.

"Поддержка молодых специалистов – это важно и нужно. Специалист может выбрать, какая мера поддержки ему необходима. Вот, например, Яна Башинская уже совсем скоро получит ключи от квартиры. - рассказывает Наталья Базылева, - Конечно, при выборе профессии об этом и не думали, выбирали сердцем, но это приятный бонус и отличная поддержка".

С приездом молодых врачей педиатрическая служба укрепилась и уже строит планы на будущее. Молодые врачи не только оказывают медицинскую помощь маленьким пациентам, но и активно работают над комфортом и доступностью ее оказания, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.