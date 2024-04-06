Когда семья для супругов - самая главная ценность в жизни

Фото из семейного архива Полукеевых.

В многодетной семье Полукеевых из Казанки пятеро детей. Светлана с 2013 года работает ведущим консультантом в Кадровом центре "Работа России" по Казанскому району. Проработав более 10 лет, она получила большой опыт работы с работодателями и с гражданами. Сейчас она оказывает услуги по профессиональной ориентации, помогает подросткам определиться с будущим выбором профессии. А еще уделяет особое внимание гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и условно осуждённым.

Выросшая в многодетной семье, Светлана унаследовала семейные ценности и любовь к детям. Поэтому и в ее семье присутствует уважение, взаимовыручка и поддержка.

"Я всегда хотела большую семью и детей, хотя бы троих. Судьба мне подарила пятерых: четыре сыночка и лапочку-дочку. Старшему сыну уже 20 лет, а самому младшему – 5. Мои дети очень активные, мы с мужем их всегда во всем поддерживаем. Дома выделена отдельная зона для медалей и наград за участие в спортивных мероприятиях по лыжам, гирям, дзюдо. В детском саду и школе всегда активно принимаем участие в семейных мероприятиях", – с гордостью рассказывает Светлана.

Полукеевы очень любят совместные поездки и отдых на природе. Их главная семейная традиция – собраться всем вместе за обеденным столом, обсуждая планы на выходные и праздники. А в планах на будущее – построить большой дом у озера в родном посёлке и чтобы там всегда был слышен детский смех.