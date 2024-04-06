Тобольский врач-рефлексотерапевт 29 лет работает в рефлексотерапии

44 года посвятил медицине тобольский врач Михаил Иванов, из них последние 29 лет он занимается рефлексотерапией, а последние 10 лет работает с детьми.

В 1983 году выпускник Тюменского мединститута увлекся китайской медициной, прошел курсы по микроакупунктуре с этого времени постоянно работал врачом-рефлексотерапевтом. В июле 2014 года он перешел работать в Тобольский филиале Детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда".

Доктор Иванов разработал специфический подход в диагностики болезненного состояния пациента и составления акупунктурного рецепта. Его методика позволяет быстро выяснить причину недуга, пораженную систему и составить точный акупунктурный рецепт, добиться быстрого и стойкого лечебного эффекта, избежав при этом негативных осложнений.

За последние три года врач провел 16585 процедур детям, страдающим психоневрологической патологией. В среднем в день он принимает до 30 больных ребятишек, не считаясь с личным временем.80% всей патологии, которую приходится лечить доктору, составляют различные нарушения речи. Успех лечения при нарушениях речи у детей достигается в 92% случаев. От 10 до 20% всех пролеченных детей составляют дети, страдающие ДЦП и другими паралитическими синдромами. Успешность лечения этой патологии составляет 68%.М. Иванов хорошо владеет самыми различными методами рефлексотерапии (иглы, магниты, акупрессура, "пальцы", металло-, зерно-, термо- и звуковое воздействие, МХЧ, точечный и баночный массаж, фармакоакупунктура), в том числе и безболезненной электропунктурой, что позволяет проводить лечение самым маленьким пациентам, сообщает Марина Куприй, пресс-секретарь детского центра "Надежда".