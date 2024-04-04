Тюменцев приглашают на фестиваль здоровья Студвесны

09:03 04 апреля 2024
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Здоровый фестиваль 5 апреля в 16:00 пройдет на Цветном бульваре. Тюменцы смогут поучаствовать в интерактивах: ответить на вопросы викторины, измерить параметры здоровья, попробовать стрельбу из лука и увидеть выступления участников "Студенческой весны".

"Волонтеры-медики" помогут тюменцам проверить количество жира и жидкости в организме, насыщение крови кислородом и артериальное давление. Команда Центра развития тактических игр и видов спорта "Федерация лучного боя" проведет для горожан занятие по безопасной стрельбе из лука.

За участие в интерактивах жители и гости города смогут получить фирменный мерч Студвесны.

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