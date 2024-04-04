За заслуги перед Отечеством награждены двое тюменцев

Двое тюменцев награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
В числе награжденных председатель Комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области Светлана Дмитриева и директор ГАУ ТО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области" Александр Нагибин.
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