"Тюмень сильная" стартует 18 мая с забега в Затюменском экопарке

Спортивный фестиваль "Тюмень Сильная" пройдет на шести площадках Тюмени 18 мая.

Старт мероприятию даст массовый забег в экопарке "Затюменский". Тюмень планирует побить рекорд, установленный в Лондоне, где в парковом забеге приняли участие 2 545 человек. Начало в 09:00.

Центральная площадка — выставочный зал "Тюменская ярмарка". Здесь пройдут турниры по бодибилдингу, пауэрлифтингу, армрестлингу и стритлифтингу, MMA, силовому экстриму.

В спорткомплексе "Муромец" — соревнования по смешанному единоборству MMA среди юношей, тактические игры и активности для всех желающих. Также пройдут соревнования по рубке шашкой, борьбе на опоясках и показательные выступления Сибирских казаков. В 16:30 состоится шоу Михаила Кокляева "Тройная тяга", а в 17:00 — показательные бои по автомобильному Джиу-Джитсу.

В Легкоатлетическом манеже — соревнования по гиревому спорту, перетягиванию каната, по пауэрлифтингу (становая тяга, жим), тяжелой атлетике, панкратиону, самбо, также состоится матчевая встреча команд по боксу Тюменской области и команды по боксу подшефной территории Краснодона. Начало в 9:00.

В гимназии №1 — соревнования по футболу, волейболу, баскетболу 3Х3 и шахматам. Регистрация для участников откроется в 8:00, а состязания стартуют в 10:00.

В школе № 43 — Всероссийский турнир по футболу "Суперкубок футбольных мам" города Тюмени. Начало в 10:00.