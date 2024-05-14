Артиллерийский снаряд нашли в Тюменской области

Тюменские росгвардейцы уничтожили осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времен гражданской войны со следами сильной коррозии, который был обнаружен при земляных работах в Омутинском районе.
"Боеприпас долгое время пролежал в земле и мог представлять угрозу. С соблюдением необходимых мер безопасности взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области уничтожили его на месте накладным зарядом", - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.
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