Артиллерийский снаряд нашли в Тюменской области

Тюменские росгвардейцы уничтожили осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времен гражданской войны со следами сильной коррозии, который был обнаружен при земляных работах в Омутинском районе.

"Боеприпас долгое время пролежал в земле и мог представлять угрозу. С соблюдением необходимых мер безопасности взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области уничтожили его на месте накладным зарядом", - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.