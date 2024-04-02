Серебряным волонтерам организовали две недели бесплатного отдыха

В марте стартовал третий специализированный заезд для волонтеров Тюменской области в Центре оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика". Добровольцы "серебряного"

возраста бесплатно проведут две недели на природе под наблюдением квалифицированных медиков.

Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Программа физической "перезагрузки" доступна для 36 волонтеров, которые посвятили добрым делам более 300 часов в 2023 году. В санатории их ждут психологические тренинги, мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия, обучающие занятия. Волонтеры встретятся с послом федеральной программы "Молоды душой" Светланой Шульц, которая расскажет отдыхающим о целях и задачах программы, о платформе "Добро.ру" и поделится опытом своей волонтерской деятельности.

Замдиректора по социальной работе Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Светлана Малахова:

Добровольцы являются примером того, как можно использовать свободное время для помощи другим и приносить пользу обществу. Они одними из первых откликаются на все современные вызовы! Нам важно сказать им спасибо, дать стимул для дальнейших свершений. С этой целью в регионе успешно реализуется форма поддержки в виде бесплатного отдыха в санатории. Программа доступна не только для жителей Тюмени, но и для представителей всех муниципальных районов.

Подробно узнать условия бесплатного отдыха можно в отделе по содействию активному долголетию Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации по телефону 8 (3452) 51-77-05.