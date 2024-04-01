Ученики центра робототехники и АСУ стали призерами "Профессионалов"

Департамент информатизации ТО

По итогам регионального этапа Всероссийского чемпионата "Профессионалы" ученики ЦРиАСУ заняли несколько призовых мест.

Второе место в компетенции "Изготовление прототипов. Аддитивные технологии" заняли Сунцов Андрей и Штефан Владислав; третье место в компетенции "3D Моделирование для компьютерных игр" – Дорогов Павел.

Все компетенции, представленные на чемпионате в сфере высоких технологий и цифровых направлений, очень востребованы и в Тюменской области, и по всей стране, отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

По словам Логинова, подобные соревнования с четко определенными практическими кейсами помогают ребятам лучше понять суть профессии, попробовать свои силы в решении настоящих проектных задач. Благодаря чемпионату, а также системной программе подготовки будущих ИТ-специалистов в регионе, школьники на раннем этапе получают представление об ИТ-направлениях и начинают формировать свой профессиональный путь в ИТ".