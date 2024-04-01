В Тюмени выберут лучших педагогов школ искусств

Стартовали региональные этапы общероссийских конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств", направленные на сохранение и развитие системы художественного образования, выявление и поддержку лучших преподавателей детских школ искусств.

В этом году в конкурсе для педагогов введена новая номинация – "Лучший молодой преподаватель детской школы искусств" – для преподавателей со стажем до 10 лет, в возрасте до 35 лет. Новшество появилось в конкурсе по инициативе Совета директоров ДШИ Тюменской области: предложение было одобрено Минкультуры России и внесено в положение.



Документы на участие в I туре конкурсов необходимо направить до 20 мая 2024 года на электронную почту: rc.artcenter72@gmail.com с пометками "Лучший преподаватель ДШИ 2024" и "Лучшая ДШИ 2024" соответственно.

Подробности и положение здесь.