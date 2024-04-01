Более 2,5 тысячи заявлений на прием первоклассника подали тюменцы на старте приемной кампании

12:02 01 апреля 2024
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В Тюменской области 1 апреля стартовала запись в 1 класс на Госуслугах, на данный момент зафиксировано уже более 2,5 тысячи заявлений от родителей в системе "Электронная школа", сообщает областной департамент информатизации.

Первый этап зачисления детей в первоклассники продлится до 30 июня, в нем участвуют те, кто имеют регистрацию на закрепленной территории (там, где находится школа); имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школу.

Если надо зачислить ребенка НЕ ПО МЕСТУ регистрации, то тогда нужно подождать второго этапа, который стартует в начале июля. Ребенка зачислят при наличии свободных мест.

Три важных пункта для тех родителей будущих первоклассников, кто еще не направлял заявление:

⏺ Заявление подается на портале Госуслуг в разделе "Образование/Дети" - "Запись ребенка в школу". 

⏺ Если заявление заполнено, но не отправлено, его можно найти в разделе "Заявления" — "Черновики".

⏺ Заполняя заявление, нужно последовательно отвечать на вопросы. Данные о родителе подгружаются автоматически, так как они уже есть в системе, но при необходимости их можно изменить.

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