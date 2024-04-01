В Тюмени пройдет всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка

XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка пройдет в Тюменской области с 3 по 4 апреля по иницииативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой при поддержке правительства региона.

Съезд станет важным мероприятием правозащитного института в рамках объявленного главой государства Года семьи. На форуме обсудят роль института уполномоченных по правам ребенка в решении задач, поставленных руководством страны в сфере семейной политики, в том числе по укреплению статуса российской семьи, поддержке материнства, отцовства и детства, улучшению демографической ситуации, популяризации традиционных семейных ценностей, развитию региональных систем поддержки семей с детьми.

Особое внимание будет уделено темам улучшения жилищных условий семей, их поддержки в кризисной ситуации, реабилитации родителей с алко- и наркозависимостью, практикам разрешения семейных споров.

В первый день запланировано проведение пленарного заседания, дискуссионных площадок, мастерских по обмену опытом. Во второй день - посещение организаций и учреждений Тюменской области с инновационным опытом работы по тематике съезда. На площадке форума также будет развернута выставка фотографий семей Тюменской области "Дом там, где семья".