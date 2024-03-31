Походка может многое рассказать о человеке

- При травмах и артрозах человек пытается не нагружать больную ногу, чтобы избежать боли. В результате тело изгибается и при ходьбе заметна хромота. Болезнь Паркинсона или Альцгеймера заставляют человека идти сгорбившись, на полусогнутых ногах и семенящими шаркающим шажками. Его тело часто наклонено вперед, а ноги как бы запаздывают. Наверняка, видели такое. Если выражена слабость мышц пояса и верхней части бедра, например, при миопатиях. При каждом шаге человек "заваливает" корпус в противоположную сторону. Это приводит к переваливающейся, "утиной" походке. Она также проявляется при проблемах с тазобедренными суставами. При парезе стопы человек не может ее поднять, и чтобы переместить, он выбрасывает ногу вперед, резко ставя перед собой. Такие люди не могут ходить на каблуках и стоять на носочках. Походка может быть "пьяной" при поражениях мозжечка. Когда человек громко топает при ходьбе, это говорит о том, что в мозг поступают сигналы о положении тела из-за потери чувствительности в ногах – повреждены нервные волокна, - рассказала врач-терапевт Дина Зараева.

По словам эксперта, походка закладывается генетически, но меняется в течение жизни под воздействием разных факторов: от разных заболеваний, мозолей и натоптышей до ожирения, сообщает КП-Тюмень.