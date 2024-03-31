Ремонтный сезон планируется в Уватском районе

Службы жилищно-коммунального хозяйства Уватского района планируют снабдить всем необходимым для стабильной работы котельные сел и деревень, находящиеся на левом берегу Иртыша. - Ледовая переправа для автотранспорта закрыта, поэтому нефть (а котельные в Алымке и Красном Яре работают именно на этом виде топлива) была в достаточном количестве завезена заранее, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.

Работы в зимний период. Можно сказать, отработали без серьезных аварий и отключений теплоснабжения. Все небольшие порывы устранялись в короткий срок, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Масштабные работы по модернизации систем ЖКХ в Уватском районе планируются на весенне-летний период. - Основное внимание будет уделено обновлению инфраструктуры. Большие работы проведем в селе Ивановка, где планируем капитальный ремонт водонапорной башни и станций водоочистки. В селе Уват должны отремонтировать скважины и КНС, в Першино установить блочную станцию подготовки питьевой воды. С наступлением тепла приступим к осуществлению этих и других планов, - поделился глава Уватского района Вячеслав Елизаров.